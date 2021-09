Taça de Portugal: Covilhã apura-se ao eliminar o Idanhense

Redação com Lusa

Golos da formação serrana, que se apurou para a terceira eliminatória da prova-rainha, ocorreram nas fases inicial e final do encontro

O Sporting da Covilhã, da Liga SABSEG venceu, este sábado, por 2-0, com golos de Helitão (11) e Devid (90+3), o Idanhense, do Campeonato de Portugal, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.

As duas formações do distrito de Castelo Branco protagonizaram uma primeira metade desequilibrada, com os serranos, há cinco jogos sem ganhar, a dominarem a partida, a terem a posse de bola, a mostrarem-se pressionantes e rematadores, e a criarem várias ocasiões para marcar.

Ricardo Vaz foi o primeiro a ameaçar a baliza raiana, mas Michel agarrou. Medeiros também atirou rasteiro, de longe, e aos 11 minutos os "leões da serra" chegaram à vantagem, num cabeceamento certeiro do central Helitão, em resposta a um canto batido por Ricardo Vaz.

Aos 16 minutos, Diogo Almeida rodopiou na área e rematou, mas o guardião do Idanhense defendeu. No minuto seguinte o atacante serrano cabeceou forte de costas para a baliza e obrigou Michel a desviar por cima da barra. Pouco depois foi Vilela a rematar de cabeça ao lado.

No segundo tempo, o Idanhense mostrou-se mais aguerrido, embora tenha sido o Covilhã a criar nova ocasião para dilatar o marcador, quando Diogo Almeida, isolado, rematou por cima da barra. Helitão e Medeiros, de cabeça, também assustaram e Devid, ao minuto 71, voltou a evidenciar a falta de eficácia serrana.

Nos últimos minutos os raianos tornaram-se mais agressivos e combativos, mas acabaram por não criarem qualquer ocasião flagrante e foi o Covilhã, já nos descontos, a aumentar a contagem, com um "chapéu" de Devid Silva a Michel.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Idanha-a-Nova, Castelo Branco.

União Idanhense - Sporting da Covilhã, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Helitão, 11 minutos.

0-2, Devid Silva, 90+3 minutos.

Equipas:

- União Idanhense: Michel Oliveira, Miguel Pineu, Bruno Jesus (Alphonse Mendes, 76), Bairon Moreno, Miguel Rodeia, Luís Cerejo, Diogo Lobo (João Catatão, 90), Ibrahima Baldé (Tiago Matos, 46), Ruben Ribeiro, Carlos Semedo, Karamoko (Sérgio Neto, 65).

(Suplentes: João Gomes, Vânio Cá, João Catatao, Tiago Matos, Alphonse Mendes, Sérgio Neto, Pancras Otoo).

Treinador: Vasco Guerra.

- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Tiago Moreira, Helitão, André Almeida, Lucas Barros, Ryan Teague, Jorge Vilela (Frank Angong, 56), Diego Medeiros, Ricardo Vaz (Devid Silva, 56), Diogo Almeida e Jô.

(Suplentes: Leo Navacchio, Joel Vital, Jean Silva, Frank Angong, Ahmed Isaiah, Devid Silva).

Treinador: Wender Said.