Taça de Portugal: confira os onzes iniciais de FC Porto e Famalicão

Confira as equipas iniciais de FC Porto e Famalicão para o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com início às 20h30.

As entradas de Cláudio Ramos, guarda-redes titular na Taça de Portugal, de Fábio Cardoso, que rende o castigado Marcano, assim como de Galeno e Toni Martínez são as notas de destaque no onze do FC Porto.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; Manafá, Fábio Cardoso, Pepe e Wendell; Grujic e Uribe; Pepê, Otávio e Galeno; Toni Martínez.

Suplentes: Diogo Costa, David Carmo, Taremi, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, André Fanco, Evanilson e Eustaquio.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; Penetra, Riccieli, Otávio e Moura; Zaydou e Colombatto; Dobre, Ivo Rodrigues e Iván Jaime; Cádiz.

Suplentes: Zlobin, Rúben Lima, Mihaj, Aguirregabiria, Gustavo Assunção, Gustavo Sá, Pablo, Sanca e Deni Júnior.