Taça de Portugal: Casa Pia teve que sofrer para eliminar o Canelas

Redação com Lusa

Equipa lisboeta cedeu à superioridade gaiense na primeira parte, esteve em desvantagem no marcador, e só confirmou o favoritismo nos últimos dez minutos

O Casa Pia, da Liga SABSEG, venceu, este sábado, o Canelas, da Liga 3, por 4-2, na segunda eliminatória da Taça de Portugal de futebol, garantindo nos últimos 10 minutos a passagem à fase seguinte.

O encontro começou equilibrado, tendo a formação gaiense criado grandes dificuldades ao Casa Pia. O Canelas chegou primeiro ao golo já em tempo de compensação - Francisco Sousa não desperdiçou uma grande penalidade e inaugurou o marcador aos 42+2.

O Casa Pia foi para os balneários a perder, obrigando Filipe Martins a mudar a estratégia. Ao intervalo o técnico fez duas alterações e a tendência da partida começou a ganhar outro sentido.

Na verdade, as substituições mudaram por completo o rumo do jogo. O Canelas teve, na segunda parte, muitas dificuldades para parar o poder ofensivo do Casa Pia.

A formação lisboeta conseguiu fazer a reviravolta logo no arranque do segundo tempo. Aos 61 minutos, após um canto do Casa Pia, a bola surge ao segundo poste e Luís Simão, na tentativa de a afastar, cometeu um erro e colocou-a na baliza.

No minuto seguinte, Leandro Sanca, acabado de entrar, depois de um remate cruzado na área, desviou para o golo, colocando a formação visitante na frente.

No entanto, e apesar da supremacia imposta pelo Casa Pia, o Canelas conseguiu chegar ao empate, através de Samu. Mas as dificuldades de travar o Casa Pia eram mais que evidentes e nos minutos finais acentuaram-se ainda mais.

Aos 80 minutos, Banjaqui de cabeça colocou novamente a formação da II Liga na frente do marcador, confirmando a vitória três minutos depois com mais um golo de Leandro Sanca, num contra-ataque rápido.

O Casa Pia afastou o Canelas da Taça de Portugal, com uma vitória suada, mas merecida por tudo que fez ao longo da segunda parte.

Jogo disputado no Estádio do Canelas, em Vila Nova de Gaia

Canelas - Casa Pia, 2-4.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Francisco Sousa, 45+2 (grande penalidade).

1-1, Luis Simão, 61 (na própria baliza).

1-2, Leandro Sanca, 62.

2-2, Samu, 65.

2-3, Zidane Banjaqui, 80.

2-4, Leandro Sanca, 83.

Equipas:

- Canelas: Raphael Mello, Luís Simão, Vítor Bastos, Nando (Isaac, 82), Leo Araújo, Zezinho, André Salvador (Balanta, 67), Samu (Pami, 67), Magno (Onyeka, 64), Francisco Sousa (Diogo Firmino, 82) e Mozino.

(Suplentes: Matos, Pami, Balanta, Isaac, Onyeka, Fábio Rola, Diogo Firmino).

Treinador: Tiago Margarido.

- Casa Pia: Lucas Paes, Rodrigo Galo (Lucas Soares, 46), Kelechi John, Zach Muscat, Leonardo Lelo, Zidane Banjaqui, Nermin Zolotic (Vasco Fernandes, 85), Afonso Taira (Leandro Sanca, 60), Nuno Borges, Jota Silva (Vitó, 72) e João Veira (Camilo Triana, 46).

(Suplentes: João Bravim, Derick Poloni, Camilo Triana, Vasco Fernandes, Vitó, Lucas Soares e Leandro Sanca).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para André Salvador (27), Samu (20), João Magno (45), Afonso Taira (45), Nermim Zolotic (58), Zidane Banjaqui (78).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.