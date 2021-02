Taça de Portugal: Braga-FC Porto e Estoril-Benfica com datas e horários definidos

Definidas as datas e os horários da primeira mão das meias-finais.

Braga e FC Porto disputam a 10 de fevereiro a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, enquanto o Estoril recebe, no dia seguinte, o Benfica, indicou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Segundo o comunicado divulgado pelo organismo, os bracarenses recebem no dia 10 o detentor do troféu, no Estádio Municipal de Braga, pelas 20h15 (transmissão na TVI), à mesma hora que o atual líder da II Liga será anfitrião do Benfica, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, no dia 11 (Sport TV).

Os encontros da segunda mão estão provisoriamente agendados para o dia 3 de março, com início às 15h00.