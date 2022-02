Suspensão preventiva terminou e Pepe e Tabata podem jogar o clássico

Suspensão preventiva terminou e Pepe e Tabata estão livres para ir a jogo na quarta-feira, a menos que o Conselho de Disciplina profira uma decisão final até à hora do jogo.

Pepe e Tabata deverão estar disponíveis para o clássico de quarta-feira, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os dois jogadores foram castigados com dois jogos de suspensão na sequências das expulsões registadas no final do FC Porto-Sporting, do campeonato, e essas duas partidas foram já cumpridas.

Assim, e enquanto decorrerem os processos na Comissão de Instrutores da Liga, que não têm ainda data prevista para a conclusão, os dois futebolistas ficam livres para ir a jogo - o que só não acontecerá caso o Conselho de Disciplina aplique a decisão nos próximos dois dias.

De recordar que o defesa-central do FC Porto foi expulso por agressões ao diretor desportivo do Sporting Hugo Viana, enquanto o médio leonino viu o vermelho também por agressões, mas a Luís Gonçalves, diretor geral do FC Porto. Os dois jogadores viram ser-lhes instaurados processos disciplinares.

Ainda na sequência deste encontro, Marchesín e Palhinha foram também expulsos. O guarda-redes do FC Porto apanhou dois jogos de castigo (já cumpridos), o médio do Sporting tem de cumprir três partidas (falta uma).

O Sporting-FC Porto está agendado para as 20h45 de quarta-feira.