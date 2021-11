Sporting sofre para vencer Varzim e segue na Taça

Redação com Lusa

Sporting vence Varzim e apura-se para os oitavos de final da Taça de Portugal

O Sporting qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer em casa o Varzim, da II Liga SABSEG, por 2-1, no primeiro encontro da quarta ronda.

Pedro Gonçalves, que saiu do banco, marcou os dois golos do Sporting, aos 67 e 88 minutos, o segundo de grande penalidade, com Heliardo ainda a empatar para os poveiros, aos 78, também de penálti.

O Sporting, que venceu a Taça de Portugal 17 vezes, a última em 2018/19, regressa aos oitavos de final, fase em que foi eliminado na última temporada.