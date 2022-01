Sporting cumpre, goleia Leça e está nas meias-finais da Taça de Portugal

Redação com Lusa

Aguarda pelo resultado da partida entre Vizela e FC Porto para conhecer o adversário nas meias-finais.

O Sporting venceu o Leça, por 4-0, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de , e aguarda pelo resultado da partida entre Vizela e FC Porto para conhecer o adversário nas meias-finais.

Em Paços de Ferreira, casa emprestada da equipa do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português, os "leões" marcaram por intermédio do brasileiro Bruno Tabata, aos 12 e 80, Matheus Nunes, aos 31, e Nuno Santos, aos 90+2.

Nas meias-finais, a disputar em duas mãos, o campeão nacional, que já venceu a Taça de Portugal por 17 vezes, vai defrontar o vencedor do encontro entre Vizela e FC Porto, agendado para quarta-feira.