"Sou do Sporting, mas gostava de saber como é jogar no estádio do Benfica"

Na temporada passada, Hélder Latón, o camisola 6 dos tricolores tinha eliminado o V. Guimarães nesta ronda da Taça de Portugal, ao serviço do Sintra Football, treinado por Rui Santos, que voltou a tombar um gigante.

O telefone de Hélder Latón, autor do primeiro golo da vitória do Estrela da Amadora na quinta-feira sobre o primodivisionário Farense, não parou de tocar com chamadas e mensagens de felicitações "por causa do triunfo e da exibição consistente".

No meio de tantos telefonemas, o médio-defensivo, de 22 anos, confessou a O JOGO que "as últimas horas têm sido de muita euforia. Os jogadores ainda estão no mundo da lua", mas alerta que "é preciso manter os pés na terra", até porque segunda-feira há receção ao Olímpico do Montijo, para o Campeonato de Portugal.

Por causa da covid-19, a festa do líder da série G do Campeonato de Portugal foi mais comedida. Depois de eliminar o Farense, o Estrela da Amadora vai jogar na próxima eliminatória da Taça de Portugal no reduto do Anadia e, caso passe, Hélder Latón já tem um adversário em perspetiva. "Sou do Sporting, mas gostaria de saber como é jogar no estádio do Benfica. Gostaria de viver aquele ambiente, principalmente se tiver adeptos. Mas, mesmo sem público, gostava de jogar na Luz", frisou.

Se o Benfica não calhar em sorte, o trinco espera que um futuro sorteio volte a agendar novo encontro com um emblema da I Liga. "Queria defrontar uma equipa forte. Mesmo que não consigamos vencer, ia desfrutar de algo fantástico", perspetivou quem começa a ter experiência em tombar gigantes.

Na época passada, no Sintra Football , Hélder Latón eliminou o V. Guimarães nesta mesma ronda da Taça de Portugal. Além do médio, Horácio Jau, marcador do segundo golo ante o Farense, participou nesse jogo e Rui Santos também era o treinador.