Sorteio dos oitavos da Taça marcado para dia 14 de novembro, próxima segunda-feira

Depois dos encontros da quarta eliminatória, restam 16 equipas no lote, com as quatro principais divisões ainda com representantes. Possível cruzamento entre grandes até à final será conhecido

O sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal já tem dia e hora. A FPF anunciou que as 16 equipas ficarão a conhecer os seus adversários na próxima segunda-feira, dia 14 de novembro.

A partir das 11 da manhã, na Cidade do Futebol, ficarem a conhecer os cruzamentos até à final, sendo sorteados os vencedores dos encontros para os quartos e para as meias-finais, que se jogam a duas mãos, recorde-se.

Ainda em prova estão representantes das quatro primeiras divisões do futebol português.