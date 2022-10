"Sorteio da Taça de Portugal? Confesso que nem vou ver"

Declarações de Bruno Dias, treinador d'Os Belenenses, após o triunfo sobre o Torreense (3-1), em jogo da segunda eliminatória da prova rainha.

Análise: "O Torreense apresentou estratégias que nunca ninguém viu, porque na verdade o Pedro [Moreira, treinador do Torreense] entrou e nós não tínhamos uma referência sobre como ele iria jogar. Conseguimos colocar todas as nossas virtudes no campo e isso deve-se claramente à capacidade dos jogadores em interpretar o jogo e o que lhes era pedido. Acredito que existiram vários momentos do jogo, foi um jogo muito inteligente por parte da nossa equipa. Creio que já estávamos muito bem nos últimos 15/20 minutos da primeira parte e, claramente, conseguimos que o Torreense deixasse de fazer aquilo a que se propôs no jogo: o seu jogo de ligação ou a sua chegada com vários jogadores à largura para atrair de um lado para depois atrair para o outro e fazer combinações."

Jogadores mereceram ganhar: "Os nossos jogadores mereceram claramente esta vitória. O apoio que recebemos tem sido fantástico desde que chegámos e agora quero ganhar ao União de Leiria, que é o nosso próximo jogo. O sorteio da Taça, confesso que nem vou ver. Estou muito mais focado no que é a União de Leiria".