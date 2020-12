O Leixões vai defrontar o Nacional na quarta-feira, num jogo referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal. O guarda-redes Beto diz que o plantel não se vai lamentar pela situação difícil que viveu - 19 infetados com covid-19 - e que a equipa só pensa em passar à próxima fase.

O plantel do Leixões, depois do isolamento profilático, devido a um surto de Covid-19, que infetou 19 elementos, está preparado para se bater com o Nacional pela continuidade na Taça de Portugal.

O guarda-redes internacional Beto tem um palmarés invejável, tendo conquistado, um campeonato nacional, um da II Liga, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga, três supertaças Cândido dos Reis e uma Taça da Liga das Nações, a nível nacional, enquanto a nível internacional conquistou uma Liga Romena e quatro Ligas da Europa, foi o porta voz da equipa antes da viagem para a Madeira e abordou o caso de a equipa estar sem treinar há mais de 10 dias.

"Independentemente de tudo são umas expectativas altas, o Leixões é uma equipa que tem tradição na Taça de Portugal, uma equipa que quer muito seguir nesta competição, independentemente das dificuldades que temos vindo a passar".

E avançou: "É o primeiro treino depois de um confinamento, onde o míster conseguiu reunir toda a equipa, tudo isso são obstáculos, mas os quais temos que ultrapassar, temos que viver, temos que lidar e não nos vamos lamentar em relação a isso. Vamos sim é valorizar o facto de já termos toda a gente disponível para jogar".

Sobre o adversário, não tem dúvidas de que se trata de um opositor forte. "Vamos encontrar um Nacional forte, também, com as suas expectativas e as suas motivações, mas nós somos o Leixões e queremos seguir em frente na prova rainha. Vamos à Madeira com muita motivação, com muita garra, com muita união e no sentido de fazer um grande jogo acima de tudo e ultrapassar este obstáculo", garantiu.

E voltou ao tema do afastamento dos treinos, devido ao isolamento. "São situações que acabam por limitar fisicamente os jogadores, mas não vão limitar os jogadores a nível mental, a nível dessa força psicológica, porque realmente sentimos que voltamos a estar juntos, estamos fortes, estamos unidos, obviamente que a componente física é uma parte também importante também no jogo, mas se estivermos fortes mentalmente vamos ultrapassar essas deficiências físicas", concluiu.