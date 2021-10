Sintrense recebe o FC Porto em casa emprestada e explica os motivos

Partida da terceira eliminatória marcada para Massamá.

O encontro entre o Sintrense e o FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai jogar-se no Complexo Desportivo do Real Sport Clube, em Massamá, confirmou esta quarta-feira o clube de Sintra.

"Era desejo da Sport União Sintrense - Futebol, SAD realizar o encontro no nosso estádio, no entanto, o horário imposto pelo operador de televisão exige uma intensidade de luz que o estádio do Sport União Sintrense não tem, bem como um conjunto de condições regulamentares exigidas para um jogo desta dimensão, a nível logístico e de segurança", lê-se num comunicado da equipa do Campeonato de Portugal.

O encontro entre os dragões e a equipa do quarto escalão está marcado para 15 de outubro (sexta-feira), às 18:45, com o Sintrense a referir que fez "os possíveis junto da FPF [Federação Portuguesa de Futebol] e das autoridades competentes para criar condições" para jogar no seu recinto.

"Não tendo sido possível, decidimos optar por uma solução que mantenha o jogo no concelho de Sintra. Apelamos à presença e ao apoio de todos, neste momento especial para o Sintrense, para que todos juntos possamos fazer a festa da Taça em Sintra", refere o clube.