Sintrense não sabe onde vai receber o FC Porto: "Se for de dia..."

Sintrense incerto quanto ao estádio do jogo com FC Porto na Taça de Portugal

O presidente do Sintrense congratulou-se com a receção ao FC Porto na terceira eliminatória de Taça de Portugal, admitindo que o jogo decorra fora do estádio do clube do Campeonato de Portugal se for à noite.

"Nunca tínhamos tido a sorte de apanhar um grande na Taça de Portugal. Não sabemos exatamente as condições necessárias para o efeito. Temos uma bancada razoável e relvado natural. Não sei se há uma lotação mínima obrigatória para poder decorrer em Sintra. Gostaríamos que sim, mas vamos ver", apontou José Sequeira.

O FC Porto visitará o Sintrense, do quarto escalão nacional, no fim de semana de 16 e 17 de outubro, presumivelmente no Estádio do Sport União Sintrense, em Sintra, que tem capacidade para acolher 2 500 espetadores, embora o dirigente desconfie que não haja iluminação artificial suficiente, caso o jogo seja alvo de transmissão televisiva noturna.

"Se for de dia, o Sintrense tem relvado e instalações em condições e eu acredito que se jogue em Sintra. Se for à noite, admito que não possa ser possível. Iluminação reforçada de forma propositada? É uma situação que ainda tem de ser analisada", vincou o líder do nono colocado da Série E do quarto escalão nacional, com dois pontos em duas rondas.

Os 18 clubes da I Liga vão estrear-se nesta fase da Taça de Portugal, jogando no terreno dos clubes das divisões inferiores por força do regulamento da prova, proporcionando ao centenário Sintrense, que nunca participou na I Liga, um dos encontros mais mediáticos da sua história na "prova rainha", na qual alcançou os "oitavos" em 1969/70 e 1971/72.

"Como é evidente, um clube a este nível fica sempre muito satisfeito com a possibilidade de jogar contra um grande do futebol português e o Sintrense não é exceção. Estamos muito satisfeitos com o sorteio. De forma realista, sabemos que dificilmente será possível vencer, mas vamos tentar dignificar o clube o melhor possível", observou José Sequeira.

Os sintrenses afastaram Glória do Ribatejo (4-0), dos distritais, e Macedo de Cavaleiros, do Campeonato de Portugal (7-6 no desempate por grandes penalidades, após 1-1 no prolongamento), antes de encontrarem pela segunda vez um dos três clubes nacionais mais titulados, após terem caído frente ao Sporting (3-0) na prova rainha em 1971/72.

"Como é habitual dizer, a Taça é a festa do futebol e queremos partilhar essa alegria e essa oportunidade de defrontar um grande. Mesmo que não tivesse havido a pandemia, [a receita] era uma grande ajuda para a própria época. Com o que se passou no último ano e meio, seguramente vai ser um bom auxílio para suportar despesas", concluiu.

O sorteio, realizado à porta fechada, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras, integrou 64 clubes, três dos quais dos campeonatos distritais, com o regulamento a impedir embates entre equipas da I Liga na terceira eliminatória da Taça de Portugal.