Serpa recebeu adepto da Suíça e festejou com cozido de grão

A goleada frente ao Estoril (5-0) foi encarada com naturalidade pelos adeptos do Serpa, que depois do jogo se juntaram numa almoçarada de 200 pessoas. A festa do futebol assentou arraiais no Alentejo

Veio de Zurique de propósito para ver a sua equipa, em Serpa. Vasco Nay, 35 anos, a viver há uma década na Suíça, apaixonado e sócio do clube não quis perder pitada desta jornada da Taça de Portugal. Meteu-se no avião com dois amigos, aterrou em Lisboa e viajou para o Alentejo, direto a Serpa, para ver a sua equipa diante do Estoril.

A jornada terminou à tarde, depois da partida frente à formação canarinha, com um repasto de cozido de grão que juntou cerca de 200 pessoas. A viagem de regresso para Zurique começa ao final da tarde. A goleada por 5-0 frente ao Estoril rapidamente foi esquecida, a festa e o convívio eram as prioridades deste emigrante que tem o coração no Alentejo.