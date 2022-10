Sérgio Vieira sobre a eliminação da Taça: "Para nós, não foi uma derrota hoje"

Declarações de Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, após a derrota (1-1 após prolongamento, 4-1 nos penáltis) ​​​​​​​diante do Oliveira do Hospital na segunda eliminatória da Taça de Portugal.

Eliminação da Taça: "Saio com tristeza em relação ao desfecho final do jogo, na questão das grandes penalidades. Nos 90 minutos, foi mais um jogo em que estamos a tentar percorrer etapas que são difíceis de entrosamento, de confiança, de lutar contra algumas adversidades que no dia a dia os nossos jogadores estão ainda em adaptação e que em algumas situações leva com que nem sempre tomem as melhores decisões. Em termos gerais, nos 120 minutos, a sensação é positiva em relação ao facto de estarmos a perder, de conseguirmos lutar, de conseguirmos de uma forma determinada chegar ao empate. Infelizmente não fomos eficazes e fomos alimentando o sonho do Oliveira do Hospital".

Equipa está sentida pela derrota: "É triste, vamos fazer o luto deste jogo, naturalmente, um, dois dias, mas temos de olhar para tudo o que de positivo temos feito nesta temporada e isto é um ensinamento".

​​​​​​​Efeitos na moral da equipa? "Para nós, não foi uma derrota hoje. Fomos eliminados, nos nossos conceitos internos, não foi uma derrota, foi um empate e depois não fomos eficazes nas grandes penalidades, porque os nossos conceitos pressupõem atitude, querer, vontade, foco na tarefa e nas missões e demonstração do que nós somos, a nossa identidade e não vimos um jogo onde fomos dominados ou estávamos perdidos. Não, não consideramos uma derrota, consideramos um momento negativo, difícil, mas que passa em um, dois dias. Não perdemos, empatámos nos 120 minutos, e fomos eliminados na eficácia no remate de grande penalidade".