Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Treinador do FC Porto dirigiu-se ao técnico do Braga no final da partida.

Após o fim do jogo entre Braga e FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal e que terminou empatado, 1-1, Sérgio Conceição foi ter com Carlos Carvalhal e os dois treinadores conversaram, com o técnico dos dragões visivelmente exaltado.

A TVI divulgou as imagens e as palavras ditas pelo treinador portista.

"11 contra 11 levavas cinco ou seis. Isto é uma vergonha", ouviu-se.