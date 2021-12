Presidente do Leça radiante por defrontar Sporting na Taça de Portugal

O presidente do Leça mostrou-se "extremamente satisfeito" por receber o Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal, depois de já ter afastado os também primodivisionários Arouca e Gil Vicente.

O campeão nacional Sporting vai visitar o Leça, único representante do Campeonato de Portugal (quarto escalão nacional), em jogo a realizar de 11 a 13 de janeiro de 2022, em Leça da Palmeira, onde já se cruzaram quatro vezes na prova "rainha", sempre com triunfos dos "leões", segundos mais titulados, com os mesmos 17 cetros do FC Porto.

"Também cairia bem [um jogo fora de casa]. Se fosse em Alvalade, teria outra dimensão. Não diria que o estádio estivesse cheio, mas muito mais composto. Economicamente, seria melhor para o Leça. Sei que é a dividir por três partes, mas, com certeza, o Sporting nos poderia ajudar nesse sentido, sendo nós um clube de um escalão inferior e com as dificuldades financeiras que todos têm. Contaria com o apoio do Sporting", apelou.

António Pinho está convencido de que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) unirá esforços para ajustar a iluminação e aperfeiçoar o relvado do recinto leceiro, tal como sucedeu em 2019/20, quando, em outubro de 2019, ajudou a reunir todas as condições para receber o Braga (1-3) naquela freguesia do concelho de Matosinhos.

"A casa estava muito composta frente ao Paredes e foi um jogo à semana. Agora, vai galvanizar muito mais as gentes de Leça, os adeptos do futebol, que irão ver este jogo com muito agrado, e os fãs do Sporting, pois temos cá um núcleo forte de sportinguistas. Mesmo sendo à semana, estou convencidíssimo de que teremos casa cheia", afiançou.

O Leça já igualou a melhor prestação de sempre na Taça de Portugal, ao deixar pelo caminho Lusitânia de Lourosa (1-0), da Liga 3, Sporting de Pombal (4-0), dos escalões distritais, Arouca (2-1 no desempate por penáltis, após 1-1 no prolongamento) e Gil Vicente (1-0), ambos da I Liga Bwin, e o Paredes, do Campeonato de Portugal (6-5, após 1-1).