"Se calhar o FC Porto esperava que baixássemos as linhas"

Declarações de Guilherme Ferreira, jogador do Mafra, após a derrota com o FC Porto (3-0) na Taça de Portugal

Mafra deu luta: "A nossa estratégia estava bem delineada, não baixámos tanto as linhas contra um FC Porto forte que se calhar esperava que baixássemos mais. Entrámos bem, e numa bola parada tivemos um desfalque e isso deu mais tranquilidade ao FC Porto para o resto do jogo. "

FC Porto de outro nível: "O FC Porto vem com dinâmica montada há anos, tem dinâmicas bem assentes, não é fácil, mas demos boa resposta."

Imagem positiva: "Penso que sim, que deixámos uma imagem positiva. Não tínhamos nada a perder contra o detentor do troféu. Lutámos com as nossas armas, ninguém nos pode apontar nada. Parabéns ao FC Porto, é uma grande equipa e mereceu a passagem. Espero que não tenhamos deixado os nossos adeptos com falta de orgulho."