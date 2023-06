São João no Jamor: duas cidades, o mesmo santo, mas só uma antecipará a festa

Faltam só 20 dias para a sempre longa véspera de São João, celebrado em Braga e no Porto com grande pompa, mas também em muitos outros locais. Jamor terá as matas e as bancadas cheias de vida e cor.

Arranca este domingo uma romaria em direção ao Jamor, onde Braga e FC Porto disputam a final da Taça de Portugal.

Os bilhetes voaram mais depressa do que um foguete, daqueles que vão rebentar daqui a três semanas na noite de São João.