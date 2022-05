Santos Silva felicita FC Porto pela conquista da Taça e saúda percurso do Tondela

Augusto Santos Silva entregou a Taça aos dragões, em representação do Presidente da República

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, felicitou este domingo o FC Porto pela conquista da Taça de Portugal e saudou o finalista Tondela pelo "excelente percurso" na prova.

Através de uma mensagem divulgada na sua conta oficial na rede social Twitter, o presidente do parlamento deu os "parabéns ao @FCPorto pela conquista da Taça de #Portugal, no regresso da competição ao bonito estádio do #Jamor".

No final da final, em que o FC Porto venceu o Tondela por 3-1, Augusto Santos Silva entregou a taça ao vencedor, em representação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que regressa de uma visita oficial a Timor-Leste.

Na mensagem divulgada no Twitter, que é acompanhada de três fotografias da final da Taça de Portugal, o presidente da Assembleia da República saudou também o Tondela "pelo excelente percurso na Prova Rainha do futebol nacional, sempre bem organizada pela #FPF [Federação Portuguesa de Futebol]".

O campeão FC Porto conquistou a Taça de Portugal, 18.ª do historial, depois de vencer na final o Tondela, por 3-1, e conseguiu a nona dobradinha, juntando os dois títulos mais importantes a nível interno.

No Estádio Nacional, o avançado iraniano Taremi bisou, com golos aos 22 minutos, de penálti, e aos 74, falhando ainda nova grande penalidade aos 66, com Vítor Ferreira a apontar o outro tento do FC Porto, aos 52, enquanto Neto Borges anotou o golo do estreante Tondela, aos 73.

Com este troféu, os dragões passam a somar mais uma Taça de Portugal do que o Sporting, mas estão ainda longe do recordista Benfica, com 26, num dia em que Sérgio Conceição se tornou no primeiro treinador do FC Porto a conseguir a dobradinha por duas vezes, depois de em 2019/20 ter cometido idêntica proeza.