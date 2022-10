Rui Ferreira, treinador do Feirense: " Tínhamos de ser humildes e saber sofrer"

Declarações do treinador feirense Rui Ferreira no final do encontro Varzim-Feirense (1-0), da segunda eliminatória da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Sabíamos que a abordagem o jogo iria ser difícil, porque o Varzim, sendo uma equipa da Liga 3, tem qualidade de II Liga, e iria equilibrar a competência dos intervenientes. Passámos essa mensagem aos jogadores. Tínhamos de ser humildes e saber sofrer, unidos na organização defensiva. O Varzim esteve melhor na primeira parte, tivemos algumas hesitações, mas corrigimos na segunda parte e surgimos bem melhor."

Equilíbrio: "O jogo podia ter caído para qualquer um dos lados, as duas equipas estiveram perto do golo. Tivemos sempre a sensação que, dentro do nosso registo defensivo, seria difícil sofrer um golo se fossemos competentes e unidos, mas, em algumas ocasiões, não tivemos essa humildade e concentração. Sofremos o golo quando já estava a pensar na gestão física da equipa."

Erros: "Temos que apreender com os erros e não ter esta falta de experiência dos jogadores, sabendo que nestes jogos da Taça é preciso gerir as emoções, e não achar que jogamos mais do que aquilo que somos. Quando não somos humildes cometemos erros. Não fizemos em alguns momentos o que podíamos fazer, estamos tristes, mas temos de pensar já no próximo jogo do campeonato. Parabéns ao Varzim e à sua ​​​​​​​massa associativa, que abrilhantou esta passagem".