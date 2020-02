Rui Borges avisa FC Porto: "Já não há papões como antigamente"

Treinador do Académico de Viseu promete uma equipa "determinada e ambiciosa" para tentar travar um FC Porto forte e que, "mais do que nunca" quer vencer a Taça de Portugal.

Rui Borges encara com "muito respeito" o desafio desta terça-feira à noite em que vai defrontar, no Estádio do Fontelo, em Viseu, o FC Porto, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Enfrentamos este jogo com muito compromisso, determinação e ambição para chegar à final. Será necessário uma maior capacidade de trabalho do que nos jogos do nosso campeonato, Já que chegámos até aqui vamos sonhar, não pagamos nada por sonhar", afirmou o treinador do Académico de Viseu que já poderá contar com Nathan Júnior, reforço que chegou há dias ao clube e que já poderá ser opção para a receção aos dragões.

Virtudes do FC Porto e o que espera para este primeiro jogo

"O FC Porto tem um plantel recheado de muita qualidade, joga com o Benfica a seguir, poderá fazer uma ou outra alteração, perdeu a final da Taça da Liga, mais do que nunca quererá chegar à final, é uma equipa que luta para ganhar em todas as competições em que se insere, estamos a falar de um grande clube europeu, mundial, e por isso acreditamos que virá um Porto forte, com ambição de resolver já aqui a eliminatória".

Atitude da equipa do Académico de Viseu e apoio dos adeptos

"Será muito importante o apoio dos nossos adeptos, a nossa ambição é levar o jogo para a segunda mão para o Dragão. Acreditamos que é possível continuar a fazer história no clube, o grupo está comprometido, está com vontade de jogar, está tranquilo, com respeito, não é preciso motivação, concentrado naquilo que é o seu objetivo".

Estado de espírito

"Não chegamos aqui por acaso, hoje em dia já não existem tantos papões como antigamente. Acredito que os jogadores estejam um pouco ansiosos que chegue a hora do jogo. Os jogadores terão de estar comprometidos, aproveitar o momento, com uma paixão enorme pelo jogo e que o demonstrem no jogo como fazem diariamente no treino".