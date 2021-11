Rúben Amorim regressa onde começou: "Vai ser divertido", diz treinador do Casa Pia

O Casa Pia recebe o Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal

"Vai ser divertido, além de jogarmos contra uma grande equipa, também vai ser muito interessante defrontar o Rúben Amorim, no regresso a Pina Manique, onde ele iniciou o percurso de treinador", disse esta quinta-feira, Filipe Martins, técnico do Casa Pia, na primeira abordagem aos oitavos de final a Taça de Portugal. O sorteio, recorde-se, ditou que o Sporting jogará, como visitante, com o Casa Pia.

Sobre a sua equipa, Filipe Martins, disse: "Estamos numa fase positiva, sem dúvida nenhuma. É sempre difícil estar tantos jogos sem conhecer o sabor da derrota num campeonato tão competitivo como a II Liga, no entanto acho que vai ser um jogo de características completamente diferentes, um jogo a eliminar. Um jogo em que temos de desfrutar do momento e dignificar ao máximo as cores do Casa Pia, como temos vindo a fazer. E no fim logo se verá quem sairá vencedor. Não posso deixar de admitir que o Sporting, como campeão nacional e pelo percurso que tem feito na Liga dos Campeões, é favorito, mas vamos jogar com as nossas armas e tentar fazer o melhor possível", disse, citado pelo Canal 11.