Rodrigo Dantas antevê duelo com a B SAD: "Difícil, mas não impossível"

Rodrigo Dantas vai defrontar uma equipa que já representou e que lhe traz boas recordações.

Rodrigo Dantas, médio de 32 anos, já com 237 jogos realizados e 10 golos marcados, é o jogador mais experiente da formação do Olhanense, onde está há duas temporadas. O clube algarvio, de resto, não está a ter um bom início de campeonato, já que é o último classificado da Série D, do Campeonato de Portugal, ainda com zero pontos em três jogos.

O próximo desafio é contra a B SAD, para a Taça de Portugal, e é especial para Rodrigo Dantas, que já representou o emblema lisboeta.

"Vai ser um jogo interessante, ainda mais porque vamos jogar em casa, tendo a consciência que vai ser muito difícil para nós, visto que vamos defrontar uma boa equipa, que acaba por ser especial para mim, pois joguei no Belenenses na temporada 2014/15, onde acabámos o campeonato em sexto lugar, conseguindo o acesso à Liga Europa", apontou.

A B SAD é "favorita", na opinião do jogador: "Jogam na II Liga e têm um plantel com jogadores com muita qualidade. São realidades diferentes. Nós temos uma equipa jovem, e um grupo novo que foi formado há pouco tempo, mas vamos dar o máximo."

Para o Olhanense, a Taça de Portugal é "um extra", onde vai "tentar chegar o mais longe possível". "O nosso grande objetivo é o Campeonato de Portugal", reforça.

"Um jogo de futebol são 11 contra 11 e na sexta-feira vamos entrar em campo com todas as nossas forças e com muita ambição, mesmo sabendo que do outro lado iremos encontrar um adversário difícil, o que não invalida que isso nos tire a possibilidade de seguirmos em frente na Taça. Difícil, mas não impossível", acrescentou o brasileiro de 32 anos.