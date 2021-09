Rio Ave vence Vitória de Sernache e segue em frente na Taça de Portugal

O Rio Ave venceu o Vitória de Sernache, por 3-1, na segunda eliminatória da Taça de Portugal, com a equipa de Vila do Conde a dominar por completo o jogo.

Numa partida de futebol cuja primeira parte foi dominada por completo pelo Rio Ave, que no espaço de três minutos marcou dois golos - aos oito, por Rúben Gonçalves, e aos 11, por Aziz -, o Vitória de Sernache viu-se incapaz de travar a capacidade ofensiva dos homens de Vila do Conde.

A equipa do Campeonato de Portugal tentava evitar a todo o custo sofrer mais golos e a primeira vez que conseguiu chegar à área do Rio Ave, aos 18 minutos, marcou um golo de belo efeito, através de Romário.

O Rio Ave voltou a encostar os homens do Sernache junto à sua área e, aos 29 minutos, aumentou a vantagem no marcador com o terceiro golo a ser marcado por Costinha.

Nos primeiros 45 minutos, o Rio Ave falhou ainda uma grande penalidade (Santos, aos 15 minutos), perdendo a oportunidade de dilatar o marcador.

Jogo no Estádio Nuno Álvares Pereira, Cernache do Bonjardim.

Vitória de Sernache - Rio Ave, 1-3.

Ao intervalo: 1-3.

Marcadores:

0-1, Rúben Gonçalves, 08 minutos.

0-2, Aziz, 11.

1-2, Romário, 18.

1-3, Costinha, 29.

Vitória de Sernache: Carlos Fernandes, Agostinho Cá (Souza,23), César Gomes (Ussa, 66), Romário (Rafinha, 83), Daniel Coutinho, Fábio Manhas (Márcio, 83), Areias, Gilson, Daniel Martins, Saleh e Hélder Varela (Eduardo Ferreira, 46)

(Suplentes: Miguel Assunção, Rafinha, Souza, Eduardo Ferreira, Márcio, Horto e Ussa).

Treinador: Manuel Monteiro.

Rio Ave: Jhonatan, Vítor Gomes, Joca (João Graça, 66), Pedro Mendes, Costinha, Rúben Gonçalves (Ukra, 66), Santos (Ângelo Meneses, 46), Pantalon, Gabrielzinho (Zé Manel, 76), Namora e Aziz (Fábio Ronaldo, 76)

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo Meneses, Ukra, João Graça, Pedro Amaral, Zé Manel e Fábio Ronaldo).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Daniel Coutinho (14), Romário (25), Pantalon (60), Ussa (67).

Assistência: Cerca de 400 espectadores.