Rio Ave vence Famalicão em duelo de primeira e segue na Taça

Triunfo da equipa de Vila do Conde por 2-1 e presença garantida nos oitavos de final da Taça de Portugal.

O Rio Ave eliminou o Famalicão da Taça de Portugal, ao vencer, por 2-1, o jogo entre dois emblemas da I Liga, relativo à quarta eliminatória da prova-rainha, disputado no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

Na primeira parte, na qual o Rio Ave foi claramente superior, o avançado Gelson Dala inaugurou o marcador, que "mergulhou" para cabecear uma bola milimetricamente cruzada desde a direita por Carlos Mané, logo aos 11'.

O internacional angolano poderia ter bisado ainda antes do intervalo, mas foi incapaz de emendar um cruzamento de Diego Lopes, aos 31', em plena pequena área e só com o guardião Luiz Junior pela frente.

Após equilíbrio na primeira meia hora da segunda parte, a vantagem do Rio Ave foi reforçada aos 75', por Diego Lopes, que se estreou a marcar nesta temporada, ao rematar uma bola, cabeceada antes por Gelson Dala à trave, para o fundo da baliza.

Poucos minutos antes, Francisco Geraldes isolara-se no ataque rioavista com a bola dominada, mas Luiz Junior levou a melhor no duelo individual ao defender um remate rasteiro e colocado do médio ao canto inferior esquerdo.

A resposta ao segundo golo do Rio Ave não demorou a surgir, mas foi insuficiente e até rara, à exceção de uma tentativa de chapéu de Bruno Jordão, cuja bola passou perto da baliza.

Aos 79', Gil Dias culminou uma incursão ofensiva com um remate 'picado' sobre Luiz Junior, reduzindo a desvantagem do Famalicão. Porém, a decisão do apuramento tomou-se no tempo regulamentar.

Com este triunfo na quarta eliminatória da Taça de Portugal, o Rio Ave tornou-se na quarta equipa a avançar para os oitavos-de-final da prova-rainha, acompanhando, para já, Viseu (II Liga), Sporting (I Liga) e Fafe (Campeonato de Portugal).

A realização da próxima etapa da Taça de Portugal está agendada para o próximo dia 12 de janeiro de 2021.