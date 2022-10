Ricardo Sousa e o Mafra-FC Porto: "É um momento especial"

Ricardo Sousa, treinador do Mafra

Sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal ditou um duelo entre Mafra e FC Porto.

O treinador Ricardo Sousa admitiu esta terça-feira que o jogo entre o Mafra e o FC Porto, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, é um "momento especial", mas frisa que o importante é manter o foco no campeonato.

Apesar de ter optado por não se alongar nos comentários ao sorteio realizado esta terça-feira, dia em que a sua equipa foi goleada (5-1) pelo Benfica B em partida da nona jornada da II Liga, o técnico dos mafrenses reconheceu, na sala de imprensa do Benfica Futebol Campus, no Seixal, a importância do momento para o clube que representa.

"É um momento especial para o Mafra, mas o nosso principal objetivo é sairmos da situação em que nos encontramos no campeonato. Para o conseguirmos, temos de estar unidos e ser muito mais competentes", disse.

Ricardo Sousa, ex-jogador do FC Porto, guarda para mais tarde os comentários ao embate que o Mafra vai ter com os "dragões".

"Neste momento, ainda não quero falar sobre esse jogo. Depois do dia de hoje, temos de pensar nos próximos jogos do campeonato contra o Estrela da Amadora e, a seguir, com o Torreense. Estamos a ficar numa situação complicada e temos de nos focar unicamente nesta competição", sublinhou o técnico que não vê a sua equipa ganhar na II Liga há seis jornadas.

O Mafra, atual 13.º classificado da II Liga, chegou à quarta eliminatória da Taça de Portugal depois de ter vencido em casa o Marítimo, da I Liga, na ronda anterior, por 4-2, após prolongamento.

Diogo Mendes (22') e Xadas (59') colocaram a formação madeirense em vantagem por duas vezes, mas Lucas Silva (43') e Murilo (90+4') levaram o jogo para prolongamento, no qual Pedro Lucas (110) e novamente Murilo (115') deram o triunfo ao Mafra.

Os encontros da quarta eliminatória vão ser disputados entre 8 e 10 de novembro.