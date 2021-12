Ricardo Sousa e a passagem aos quartos da Taça: "Este dia vai ficar na história do Mafra"

Declarações do treinador do Mafra e de Gui Ferreira, no final do encontro com o Moreirense (3-1)

Declarações de Ricardo Sousa:

Dia histórico: "Hoje é um dia histórico para o clube, os jogadores merecem estar aqui. Tiveram uma grande atitude, é um grupo com grande empenho, com um nível de trabalho fora do normal e grande espírito de sacrifício.

Elogio aos jogadores: "A cara desta vitória são os jogadores. Este dia vai ficar na história do Mafra e estamos muito orgulhosos disso."

Declarações de Gui Ferreira:

Jogo: "Só quem não nos conhece pode estar surpreendido com o que aqui se passou hoje. O jogo hoje correu da melhor maneira. Noutros tentamos e não sai bem, mas hoje fizemos um dos nossos melhores jogos, mesmo só com 10 jogadores.

Expulsão: "Fiquei desolado pela expulsão, por ter tido uma atitude que podia ter prejudicado a equipa, mas demos a resposta e merecemos totalmente este resultado."

Sonho na Taça: "Acreditamos sempre na vitória, contra qualquer equipa. Seja quem for o adversário é para ganhar. Qualquer equipa que olhe para o Mafra vai ser com outros olhos e mais respeito a partir de hoje."