Ricardo Sousa após noite histórica do Mafra: "Tenho aqui meninos que jogariam na I Liga. Fácil..."

Declarações do treinador do Mafra, no final do encontro com o Portimonense (2-4), que colocou a equipa da Liga SABSEG nas meias-finais da Taça de Portugal. O adversário é o Tondela

Jogo: "Queríamos continuar a sonhar e a fazer história. Ficou demonstrado que não existem impossíveis. Tinha a certeza absoluta que vínhamos aqui ganhar. Uma vitória inteiramente justa pela qualidade da minha equipa. Tenho aqui meninos que jogariam na I Liga, Fácil... e ficou aqui a prova."

Momento: "O momento é histórico. Desde Vila Franca de Xira que sonho com a final. Queremos continuar o nosso sonho, a nossa caminhada, vamos jogar com o Tondela, não nos vamos encolher, porque joguemos contra quem for não vamos jogar com o autocarro à frente da baliza. Vamos jogar ao ataque, com pressão alta e os jogadores vão ter, mais uma vez, como fizeram hoje, de se valorizarem. É uma vitória da cidade, é também uma vitória para o público, o clube está a crescer e ficamos muito gratos de nos ter sido a oportunidade de representar este grande clube."

Meia-final: "Vai continuar a ser um sonho. Tenho a certeza que o Tondela já nos respeitava. Temos um processo coletivo muito bom, com criatividade para os mais irreverentes."