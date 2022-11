Ricardo Sousa após derrota com o FC Porto: "Demos o que tínhamos e o que não tínhamos"

Ricardo Sousa, treinador do Mafra

Declarações de Ricardo Sousa, treinador do Mafra, após a derrota com o FC Porto (3-0) na Taça de Portugal

Análise: "Tentámos olhar para o jogo, tentar não deixar construir na primeira zona porque sabíamos que quanto mais perto da nossa baliza nos iam criar dificuldade. Mas estar a perder aos 7' é difícil, não começámos como queríamos. Dignificámos o emblema, demos o que tínhamos e o que não tínhamos. Muito limitados, não contámos com quatro jogadores importantes. As opções não eram muitas para fazer mais. Orgulhoso pelo que os jogadores deram, mas triste pelo resultado. Dignificámos o clube."

Entrada forte na segunda parte: "O intuito desde o intervalo era entrar forte e convictos que com um golo podíamos discutir o resultado. Falhámos duas oportunidades, o FC Porto fez o 3-0 e matou o jogo e depois só geriu o resultado."

Balanço: "Foi uma prenda receber um grande em casa, este não é o nosso campeonato, nesse é que nos temos de focar. Mostrámos que há qualidade nos escalões inferiores."

FC Porto de outro nível: "Já sabíamos que ia ser complicado, o FC Porto tem ADN próprio, à imagem do Sérgio, com reação à perda, intensidade, duelos, duelos, choque... Tentámos combater esses pontos fortes do Sérgio, mas aos 7' levar um golo de canto, como foi, caiu por terra a nossa aspiração. Na segunda-feira iremos dar a nossa resposta."