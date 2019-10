Queriam o Benfica, mas saiu-lhes o tomba-gigantes

Taça de Portugal: clube da Marinha Grande quer fazer história na próxima ronda

Um dos representantes do Campeonato de Portugal na quarta eliminatória da Taça de Portugal, o Marinhense vai deslocar-se na próxima ronda da prova a casa do Sintra Football, conforme determinou o sorteio realizado esta segunda-feira na Cidade do Futebol.

O presidente do emblema da Marinha da Grande não desgostou do resultado do sorteio, uma vez que desportivamente lhe deixa razoáveis ambições de apuramento. No entanto, o seu sonho, mesmo, passava por defrontar o Benfica.

"O adversário que queríamos era o Benfica, mas saiu-nos um clube do nosso campeonato que eliminou um grande. Vamos fazer tudo para passar aos oitavos de final da Taça e assim fazer história no ​​​​​​​Atlético Clube Marinhense. E depois esperar pelo Benfica, que era o nosso sonho", comentou Mário Fernandes a O JOGO.

Apesar do equilíbrio previsto, Mário Fernandes entrega o favoritismo ao adversário. "O Sintra é que é o favorito, porque já tem uma SAD, tem investidores com dinheiro e até tem feito um melhor campeonato do que nós. E se eliminaram o Guimarães é porque devem ter armas para isso. Mas vamos fazer tudo para passar, até porque seria histórico para nós, que nunca passámos dos 16 avos de final", diz, lembrando depois que, nessa ocasião, em 1994/95, o carrasco do Marinhense foi precisamente o Benfica: "Fomos à Luz perder por 12-0 num jogo em que o Caniggia marcou três golos. Agora quero a desforra", diz, entre risos, consciente de que uma vitória do seu clube teria probabilidades muito baixas de acontecer.

"De coração sou do Marinhense e a minha paixão é o Benfica. Mas como o coração fala mais alto do que a paixão, estarei sempre a desejar a vitória do Marinhense sobre o Benfica", completa.