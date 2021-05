Quarteto com dia especial no relvado da Taça de Portugal Placard

A SCML e a FPF deram as mãos e proporcionam uma oportunidade única

Como tem sido apanágio desde que a parceria nasceu, a Taça de Portugal Placard volta a ter uma vertente social muito forte e num ano em que, mais uma vez, o estádio não pode estar cheio para receber as emoções de milhares de adeptos de futebol, é ainda mais importante poder proporcionar essa experiência, ainda que a um número muito reduzido de pessoas. A quatro jovens, neste caso.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, proporciona, hoje, um dia muito especial a quatro rapazes que serão apanha-bolas na final entre o Braga e o Benfica. Além disso, há muitas outras iniciativas preparadas. O dia começa, obviamente, com a viagem de Lisboa para Coimbra, onde se disputa o grande jogo. À chegada, o quarteto - que tem a oportunidade de ter acesso a locais exclusivos e de estar com os jogadores no relvado do Estádio Cidade de Coimbra - vai receber instruções sobre como deverá proceder na função de apanha-bolas e será brindado com uma t-shirt alusiva à competição que será usada durante o duelo. Depois do jantar, é hora de viver as grandes emoções da final da Taça. O grupo será sempre acompanhado por dois técnicos que zelarão para que tudo corra como planeado.

Quatro jovens da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vão ser apanha-bolas na grande final e poderão conviver no relvado com os jogadores de Braga e Benfica. Wilson, Fernando, Braima e Jules não esconderam a felicidade por esta "convocatória"

Wilson Lopes, 20 anos, é o mais velho do grupo e também o que está há mais tempo na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, desde 2006. O futebol é, naturalmente, uma grande paixão e o jovem gostava de poder fazer disso profissão. Chegar a uma liga profissional é o grande objetivo, mas poder disputar o Campeonato de Portugal já seria um grande feito. Além da bola, a psicologia também é uma opção... Quando soube que iria participar nesta ação, Wilson não escondeu a felicidade por poder viver uma experiência "nova" e "muito importante". "Vou sair a ganhar, nem que seja pela convivência com jogadores da I Liga, algo que ainda não tive até agora", referiu.

Este sentimento é partilhado por Fernando Eurico Félix, de 19 anos. Na instituição há nove meses, ficou "muito feliz" com a "convocatória" para o jogo de hoje e espera "ver e aprender com os profissionais", ganhando "inspiração para um dia chegar ao mesmo nível". Para estes dois jovens, será a primeira vez que pisam o relvado de um grande estádio juntamente com jogadores profissionais.

Braima está na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa há um ano e é outro dos elementos deste grupo de apanha-bolas. Tal como Wilson, gostava de ser futebolista no futuro e esta ação - que causou "surpresa" - poderá ser uma "grande oportunidade" para o motivar ainda mais no futebol. No fundo, o que trará a participação nesta final? "Reconhecimento, autonomia, satisfação e inspiração para um projeto mais importante no futuro", respondeu.

A fechar o quarteto, mais uma aspirante a jogador de futebol: Jules. O jovem, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa há seis meses, vai estar com os jogadores de Braga e Benfica no relvado do Cidade de Coimbra e confessou ter ficado "muito feliz" por poder assistir ao vivo à final, esperando que este dia possa servir de motivação para alcançar os seus objetivos futuros. "É muito importante participar neste tipo de atividades desportivas, porque posso adquirir novos conhecimentos através delas", destacou.