Quarta eliminatória da Taça de Portugal: confira as datas e os horários

11 dos 16 jogos desta fase vão ter transmissão televisiva (RTP, Sport TV e Canal 11).

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, as datas e os horários de 11 dos 16 jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Estes 11 terão transmissão televisiva.

O FC Porto joga numa terça-feira, 8 de novembro, às 20h45, no reduto do Mafra e o jogo vai passar na RTP e na SPORT TV. No dia seguinte, à mesma hora, Estoril e Benfica medem forças e o duelo vai ser transmitido pela RTP e pela SPORT TV.

A Sport TV é também o canal onde se poderá ver o Braga-Moreirense, de dia 10, às 19h45.

Resta, assim, conhecer em que dias e horas se jogam os seguintes duelos: Rabo de Peixe-Sanjoanense, Leixões-Farense, Pêro Pinheiro-V. Setúbal, Famalicão-Dumiense e Beira Mar-Pevidém.

Confira o cartaz televisivo:

3.ª feira, dia 8 de novembro:

14h00: Lank Vilaverdense x Oliveira Hospital - Canal 11

18h45: Gil Vicente x Arouca - Sport TV

19h00: Varzim x São João Vêr - Canal 11

20h45: Mafra x FC Porto - RTP/Sport TV

4ª Feira, dia 9 de novembro:

11h00: Académico de Viseu x Camacha - Canal 11

15h00: CD Nacional x Tondela - Canal 11

17h45: Casa Pia x Valadares Gaia - Canal 11

18h45: Vitória SC x Vizela - Sport TV

20h45: Estoril x SL Benfica - RTP / Sport TV

5ª Feira, dia 10 de novembro:

11h00: BSAD x Machico - Canal 11

19h45: SC Braga x Moreirense - Sport TV