Primeira equipa da I Liga a cair: Mafra elimina o Marítimo da Taça de Portugal

Redação com Lusa

O Mafra, da II Liga, tornou-se, este sábado, a primeira equipa a eliminar um primodivisionário da Taça de Portugal, ao receber e vencer, por 4-2, após prolongamento, o Marítimo, que continua sem qualquer triunfo.

Diogo Mendes (22) e Xadas (59) colocaram a formação insular em vantagem por duas vezes, mas Lucas Silva (43) e Murilo (90+4) levaram o jogo para prolongamento, no qual Pedro Lucas (110) e novamente Murilo (115) deram o triunfo ao Mafra, que jogou em superioridade numérica desde os 90+3, devido à expulsão, por acumulação de Soñora.

A toada de equilíbrio entre o lanterna-vermelha da I Liga e o 12.º colocado do escalão secundário, semifinalista da Taça na época passada, foi uma constante, embora o Marítimo tenha sido mais eficaz quando, aos 22 minutos, abriu o marcador, por intermédio de Diogo Mendes, a surgir perante a baliza de Renan, a encostar um cruzamento do lado direito de André Vidigal.

O tento dos insulares surgiu em resposta a uma grande ocasião para o Mafra, na qual Trmal levou a melhor diante de Lucas Silva, um duelo que o avançado da formação dos arredores de Lisboa viria a ganhar, aos 43, altura em que voltou a empatar o encontro.

Com um remate de primeira, depois de um cruzamento da direita, Lucas Silva deixou a partida empatada ao intervalo, com o reatamento a trazer um Mafra mais atrevido e a colocar o Marítimo em dificuldades na defesa, mas a eficácia atacante voltou a surgir.

Aos 59, os primodivisionários recolocaram-se na frente com um golo de Xadas, a atirar rasteiro para a baliza deserta, numa recarga a uma primeira tentativa de André Vidigal.

O Mafra foi atrás do prejuízo e procurou a igualdade, com o Marítimo encostado junto da sua área e, já depois da expulsão de Joel Soñora, aos 90+3, não conseguiu impedir o grande golo de Murilo, no minuto seguinte, a "empurrar" o jogo para o prolongamento.

O tento da turma do Oeste, já em período de compensação, foi um prémio justo e, em superioridade numérica, lograram a reviravolta e a derrota do Marítimo, com os golos de Pedro Lucas, de fora da área (110) e de Murilo, após um lance de insistência (115).

Em 2020/21, a formação de Mafra só foi eliminada da Taça nas meias-finais, pelo Tondela, depois de ter afastado os então primodivisionários Moreirense e Portimonense.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Mafra, em Mafra.

Mafra - Marítimo, 4-2 (após prolongamento).

Ao intervalo: 1-1.

No final do tempo regulamentar: 2-2.

No final da primeira parte do prolongamento: 2-2.

Marcadores:

0-1, Diogo Mendes, 22 minutos.

1-1, Lucas Silva, 43.

1-2, Xadas, 59.

2-2, Murilo, 90+4.

3-2, Pedro Lucas, 110.

4-2, Murilo, 115.

Equipa:

- Mafra: Renan, João Goulart, Bura (Ença Fati, 62), Pedro Pacheco, Diga (Vítor Gabriel, 77), Léo Cordeiro, Leandrinho, Gui Ferreira (Pedro Lucas, 72), Mattheus Oliveira (Pedro Barcelos, 91), Pité (Diogo Almeida, 77) e Lucas Silva (Murilo, 72).

(Suplentes: Samú Silva, Pedro Barcelos, Edwin Banguera, Kaio, Ença Fati, Vítor Gabriel, Murilo, Pedro Lucas e Diogo Almeida).

Treinador: Ricardo Sousa.

- Marítimo: Trmal, Matheus Costa (Percy Liza, 111), Rafael Brito (João Afonso, 29), Léo Andrade, Cláudio Winck, Diogo Mendes (Edgar Costa, 72), Xadas (Joel Soñora, 72), Beltrame (Chucho Ramírez, 56), Vítor Costa, André Vidigal e Joel Tagueu (Gonçalo Cardoso, 56).

(Suplentes: Vítor Eudes, Fábio China, Gonçalo Cardoso, João Afonso, Miguel Sousa, Joel Soñora, Edgar Costa, Percy Liza e Chucho Ramírez).

Treinador: João Henriques.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Matheus Costa (11), Gui Ferreira (15), Diga (65), Edgar Costa (89), Joel Soñora (90+2 e 90+3), Vítor Costa (95) e Trmal (105). Cartão vermelho por acumulação a Joel Soñora (90+3).

Assistência: Cerca de 500 espectadores.