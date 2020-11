Presidente do Paredes sobre receção ao Benfica: "Não faz sentido ser noutro sítio"

Pedro Silva, presidente do Paredes

Redação com Lusa

Estádio do Paredes de "cara lavada" para a receção ao emblema encarnado. Presidente garante "todos os esforços" para que o jogo se realize no relvado da Cidade Desportiva de Paredes.

O relvado da Cidade Desportiva de Paredes foi intervencionado e a iluminação reforçada para a receção ao Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, confirmou o presidente do clube do Campeonato de Portugal (CP).

"Estamos a fazer todos os esforços para podermos realizar o jogo em nossa casa, pois não faz sentido ser noutro sítio. Tivemos que fazer uma intervenção no relvado, para estar em condições no dia de jogo, e não o estamos a utilizar há cerca de 15 dias, e também no que diz respeito à iluminação, porque a que tínhamos não era suficiente para fazermos a transmissão televisiva", disse Pedro Silva, em declarações à agência Lusa.

O presidente do União de Paredes elogiou o envolvimento do município paredense nos melhoramentos, permitindo cumprir os requisitos exigidos a uma transmissão televisiva, e destacou a visibilidade que o jogo frente ao Benfica representa para a cidade e o concelho.

"Este momento representa bastante, porque dá a conhecer o nosso clube e o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo destes cinco anos. É ainda importante para divulgarmos a cidade e o concelho, mas, fruto das circunstâncias, o sentimento é, diria, agridoce: é fantástico receber o Benfica, mas não vamos ter público, o que em termos financeiros nos ia dar uma grande ajuda pela receita suplementar", sublinhou.

As possibilidades de sucesso do Paredes na eliminatória são menores, mas Pedro Silva ambiciona "uma grande proeza" da equipa.

"A festa da Taça tem este aliciante de, por vezes, os mais pequenos conseguirem fazer grandes proezas. Desejamos que a equipa seja igual a si própria, trabalhe com muita ambição e determinação, para darmos uma boa imagem e, sobretudo, honrarmos a camisola e o emblema que ostentamos. O importante é conquistarmos o jogo minuto a minuto. Se falarmos em probabilidades, a nossa é muito pequenina, mas existe, e vamos fazer tudo para que no fim sejamos felizes", concluiu.

O União de Paredes, atual segundo classificado na série C do CP, e o Benfica já se defrontaram uma vez na Taça de Portugal, em 1985, na altura para os quartos de final, numa eliminatória que os encarnados venceram por 3-0, com tentos de Manniche, Wando e Nené.

O reencontro das duas equipas, 35 anos depois, agora para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para a Cidade Desportiva de Paredes, no sábado, a partir das 21h15.