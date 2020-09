Quando a equipa chegou ao estádio, ainda com alguns adeptos à espera, estes mudaram a postura e colocaram-se ao lado do plantel.

Hugo Mendes, presidente do Lourosa, garantiu que a decisão de fazer a pé o trajeto que liga São João de Ver e Lourosa foi dos jogadores, mas O JOGO sabe que o cenário não foi este.

Ao que O JOGO apurou, junto de várias fontes próximas do clube, o líder dos lusitanistas deu ordem ao autocarro para arrancar e pretendia que o plantel fosse com o roupeiro, na carrinha do clube, que poderia transportar cinco atletas de cada vez.

Perante este cenário, os atletas resolveram voltar para Lourosa a pé. Alguns adeptos, que estavam nas imediações do recinto, exprimiram insatisfação para com o grupo de trabalho e também contestaram o treinador Rui Quinta, mas quando a equipa chegou ao estádio, ainda com alguns adeptos à espera, estes mudaram a postura e colocaram-se ao lado do plantel.