Presidente do Leça descarta prémio adicional: "A minha preocupação é pagar as mensalidades"

Clube de Matosinhos eliminou barcelenses da Taça de Portugal

O presidente do Leça enalteceu hoje a vitória do Leça sobre o Gil Vicente (1-0), na quarta ronda da Taça de Portugal, mas descartou um prémio adicional aos futebolistas por superarem o opositor da Liga Bwin.

"A minha preocupação é pagar as mensalidades aos jogadores. Poderão existir prémios, mas, neste momento, isso não está equacionado", reconheceu aos jornalistas António Pinho, no final do jogo disputado no Estádio do Leça FC, em Leça da Palmeira.

O Leça, do Campeonato de Portugal, voltou a causar sensação na Taça de Portugal, ao eliminar surpreendentemente o Gil Vicente, da I Liga, por 1-0, com um golo de fora da área de Diogo Rosado, aos 65 minutos, após já ter afastado na ronda anterior o também primodivisionário Arouca (2-1 no desempate por penáltis, após 1-1 no prolongamento).

"As emoções são muito fortes. A partir da altura em que fizemos o golo, o Gil fez o seu papel de tentar chegar à igualdade. Conseguimos aguentar bem. O jogo foi bem disputado e o Leça conseguiu mais um objetivo para alicerçar o seu futuro. É mais uma vitória que vai para as páginas do clube e é importante no seu historial", valorizou.

Nos oitavos de final da Taça de Portugal, António Pinho deseja encontrar um "grande", de preferência em casa, depois de os matosinhenses, que ocupam a terceira posição da Série C do quarto escalão nacional, já terem iniciado o percurso na prova com triunfos sobre Lusitânia de Lourosa (1-0), da Liga 3, e Sporting de Pombal (4-0), dos distritais.

"Se não for em Leça, que seja no campo do adversário, que leva muito mais gente e as receitas terão outro nível. Claro que para os nossos adeptos seria importante que o jogo fosse realizado aqui. Espero que, de uma forma ou de outra, consigamos competir e ter um bom comportamento dentro de campo. Quanto ao resultado, logo se verá", finalizou.