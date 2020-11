Podia muito bem ser herói da Taça, mas só volta a jogar em 2021

Pedro Soares era o titular da baliza do Beira-Mar até sofrer uma fratura do perónio

Este artigo não é sobre um possível herói da Taça. Aliás, Pedro Soares, guarda-redes do Beira-Mar, nem sequer vai poder jogar, amanhã, com o Santa Clara. No entanto, o jogador, de 33 anos, contratado esta temporada ao Trofense, começou o ano a titular, mas fraturou o perónio num treino no início de outubro e só vai voltar em 2021. De fora, o guardião vai torcer na bancada por um tomba-gigantes.

"É triste porque toda a gente quer jogar contra estas equipas. Ainda para mais, o Beira-Mar eliminou o Marítimo na temporada anterior e estes encontros geram sempre uma ansiedade positiva. Resta-me tentar apoiar ao máximo os meus colegas durante a semana e passar-lhes informações, pois já joguei no Santa Clara [2016/17] e convivi com o Daniel Ramos", lembrou. Na altura da lesão, Pedro Soares temeu que os ligamentos pudessem ter sido afetados.

Embora isso não tenha acontecido, o guarda-redes não se livrou de uma cirurgia, teve que andar algumas semanas de muletas, mas nem assim deixou de estar perto da equipa. Frente ao Castro Daire, foi ao relvado ajudar no aquecimento. "Estávamos sem treinador de guarda-redes e tentei corrigir algumas situações. O bichinho não sai daqui", conta Pedro Soares, que enfrenta a primeira lesão grave da carreira sénior, iniciada em 2005.

Uma coisa é certa: o Beira-Mar, vice-líder da Série D do Campeonato de Portugal, não vai mudar a forma de jogar com o Santa Clara, garante Pedro Soares. "Uma das razões que me fez vir para o Beira-Mar é a forma de jogar das equipas do Ricardo Sousa [treinador]. No entanto, a nossa estratégia muda sempre consoante o adversário", explicou.