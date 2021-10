Penafiel vence Benfica Castelo Branco e segue para a quarta eliminatória

O Penafiel venceu o Benfica Castelo Branco 2-1, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, num jogo em que a equipa da casa acabou à procura do prolongamento.

Numa partida cujos primeiros 15 minutos foram dominados por completo pelo Penafiel, que encostou os albicastrenses à sua área, a partir daí, o Benfica Castelo Branco conseguiu reagir e equilibrar mais a partida.

A equipa da II Liga, sem que fizesse muito por isso, viu-se em vantagem no marcador ao minuto 26, com um autogolo de Sunday, numa jogada em que o guarda-redes dos albicastrenses ficou lesionado e que provocou uma paragem de quase cinco minutos.

Com o retomar da partida, o Penafiel passou a controlar, sendo que a equipa do Campeonato de Portugal ainda conseguiu criar perigo junto às redes dos durienses, aos 20 minutos, numa jogada de contra-ataque.

Na segunda parte, a equipa da casa entrou disposta a mudar o rumo do jogo, colocando mais agressividade e velocidade no jogo, mas sem grandes resultados práticos, uma vez que o Penafiel, apesar da lentidão demonstrada no Vale do Romeiro, manteve quase sempre o controlo do jogo, ampliando aos 79, por Capela.

Os homens do Benfica Castelo Branco nunca baixaram os braços e tentaram por todos os meios chegar ao golo, o que conseguiram já perto do final da partida, com Obi a marcar o golo de honra, ao minuto 88.

A equipa albicastrense renasceu nos últimos momentos da partida e encostou os homens de Penafiel à sua área, mas já não conseguiu levar a partida pelo menos a prolongamento.

Jogo no Estádio Vale do Romeiro.

Benfica Castelo Branco - Penafiel, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Sunday, 26 minutos (própria baliza).

0-2, Capela, 79.

1-2, Obi, 88.

Equipas:

- Benfica Castelo Branco: André Caio (Jota, 46), Kingsley (Miranda, 80), Hugo Barbosa, André Galamba (Caio Mota, 88), Rodrigo Dias, Elvis, André Cunha (Assane, 88), Sunday, Serginho (Obi, 75), Jailson e Thawan.

(Suplentes: Jota, Trindade, Obi, Caio Mota, Acene, Mauro).

Treinador: João Nívea.

- Penafiel: Filipe Ferreira, Vitinha, Lucas (Leandro, 86), Silvério (Pedro Prazeres, 66), Ruça, Ronaldo Tavares (Roberto, 66), Zé Valente (Edi Semedo, 81), Capela, João Amorim, Feliz e Robinho.

(Suplentes: Nuno Macedo, Leandro, Edson Farias, Rui Pedro, Roberto, Pedro Prazeres e Édi Semedo).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Silvério (46), Elvis (58) e Leandro (90+3).

Assistência: Cerca de 450 espectadores.