Pedro Correia bisou e ajudou o Paredes a eliminar o Académico de Viseu

Henrique e Pedro Correia, que bisou, confirmaram o triunfo da formação do Campeonato de Portugal.

O União de Paredes, do Campeonato de Portugal, venceu por 3-1 na receção ao Académico de Viseu, da II Liga, e qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com bis de Pedro Correia.

O médio paredense adiantou a equipa, aos 12 minutos, ao emendar um cruzamento da direita, e fechou a contagem, aos 69, com um remate colocado da esquerda, confirmando o merecido triunfo, alicerçado ainda no tento de Henrique, na sequência de um canto, aos 59, a desfazer, na altura, o empate conseguido por Quizera (29), com um remate, em jeito, à entrada da área.

Os viseenses entraram melhor e ameaçaram marcar por André Claro, aos três minutos, mas os locais cerraram fileiras e resistiram, reagindo, nos minutos seguintes, aproveitando o lado direito do ataque, por onde chegaram ao golo, conseguindo ainda uma bola no ferro.

Mesmo sem ter feito muito por isso, o Académico de Viseu ainda chegou ao empate no primeiro tempo, aos 29 minutos, voltando a entrar melhor no jogo no segundo tempo, tendo mesmo beneficiado de uma bola no ferro por André Carvalhas, mas os golos surgiriam apenas na baliza de Ricardo Janota, no espaço de 10 minutos.

Henrique e Pedro Correia, pela segunda vez, confirmaram o triunfo da formação do Campeonato de Portugal, que teve o mérito de conduzir o jogo para o registo que mais lhe interessava.

No final, os adeptos viseenses manifestaram, de forma veemente, o seu descontentamento por mais uma derrota, seguinte à goleada (4-0) sofrida na visita ao Estrela da Amadora, para o campeonato da II Liga.

Jogo disputado no Estádio da Cidade Desportiva de Paredes, em Paredes.

União de Paredes - Académico de Viseu, 3-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Pedro Correia, 12 minutos.

1-1, Fama Quizera, 29.

2-1, Henrique, 59.

3-1, Pedro Correia, 69.

Equipas:

- União de Paredes: Marco Ribeiro, Mabuza, Meneses, Henrique, Gil Barros (Amadeu, 87), Ismael, Ema, Tavares, Pedro Correia (Andrezinho, 87), Hélder Pedro (Piquet, 67) e Madureira (Nilo, 67).

(Suplentes: Rui Mota, Amadeu, Piquet, Andrezinho, Joel, Nilo e Choi).

Treinador: Eurico Couto.

- Académico de Viseu: Ricardo Janota, João Pica, Pedro Monteiro, Lúcio Fernandes (Ayongo, 46), Musa Yahaya (Luisinho, 77), Ericson (Carlos Renteria, 68), Igor Milioransa, André Carvalhas (Nussbaumer, 68), Yurí Araújo, André Claro e Fama Quizera (Fernando Ferreira, 68).

(Suplentes: Domen Gril, Tiago Correia, Fernando Ferreira, Carlos Renteria, Luisinho, Ayongo e Nussbaumer).

Treinador: Zé Gomes.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fama Quizera (22), Madureira (55), Pedro Monteiro (66), Ayongo (70), Piquet (74), Gil Barros (80), Andrezinho (90+1) e Carlos Renteria (90+4).

Assistência: cerca de 300 espectadores.