Paulo Alves após o Braga-Moreirense: "Esta exibição é o reflexo da época"

Declarações de do treinador Paulo Alves após o Braga-Moreirense (2-1) da quarta eliminatória da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Demonstrámos, claramente, que viemos discutir a eliminatória, mesmo alternando substancialmente a equipa, porque o plantel do Moreirense tem qualidade, é homogéneo, tem soluções. Independentemente disso, viemos disputar o jogo. Esta exibição é o reflexo da época que estamos a fazer."

Injusto: "Fomos uma equipa personalizada, com carácter, sobretudo na primeira parte em que podíamos e devíamos ir para o intervalo a vencer. E eventualmente as coisas seriam diferentes. Na segunda parte, o Braga, pela qualidade e pelos jogadores que tem e que foi metendo na frente foi criando algumas dificuldades. Mas sem oportunidades muito claras, mas houve uns ressaltos e acabou por ser mais feliz."

A oportunidade: "Ainda tivemos uma oportunidade para levar o jogo para prolongamento. Fica, de facto, uma demonstração de personalidade, de carácter. Pagámos, se calhar, um bocadinho a questão de muitos jogadores que não têm ritmo de jogo, sem muito tempo de jogo. No final pagamos um bocdinho por isso. Saímos da Taça, uma prova em que queríamos continuar. Saímos de cabeça levantada. Vamos focar-nos no que é importante para nós, que é o campeonato, porque se continuarmos assim, temos todas as condições para continuar a ter sucesso".