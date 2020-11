Paredes conta com cedência da receita: "Esperamos a resposta do Benfica"

Emblema do Campeonato de Portugal já terá abordado o Benfica. Relvado está em tratamento

Luís Cunha, 49 anos, vice-presidente e diretor-desportivo do Paredes é, por estes dias, um dirigente atarefado e preocupado em certificar-se de que nada falhará no jogo de sábado, com o Benfica, até porque o emblema da Série C do Campeonato de Portugal fez um esforço considerável para poder receber os encarnados no Estádio Cidade Desportiva de Paredes.

"Tivemos que reforçar a iluminação, porque não era suficiente, alterar os bancos de um lado para o outro e estamos impossibilitados de utilizar o relvado desde terça-feira, pois está a ser alvo de tratamento", enumera, em declarações a O JOGO.

A Câmara Municipal comparticipou grande parte das intervenções no recinto, mas mesmo assim Luís Cunha não conta com uma receita substancial, até porque não há público. Para que os valores sejam mais animadores, o Benfica precisa de ceder a verba televisiva e já terão havido abordagens nesse sentido. "Foi falado e esperamos a resposta do Benfica", revelou.

Por alto, e caso a SAD encarnada abdique da quantia televisiva, Luís Cunha prevê que o Paredes possa embolsar cerca de "20 mil euros de receita". "Dão uma ajuda, mas não são valores significativos. Esta época tivemos que alargar o orçamento com a reformulação do Campeonato de Portugal. Há equipas que investiram para subirem à futura Liga 3 e outras que querem chegar à II Liga", recorda.

Ainda assim, o Paredes continua a privilegiar uma matriz de clube formador e de orçamento controlado porque, sublinha o dirigente, se não for a ajuda das empresas... "Temos o apoio da Câmara Municipal, dos patrocinadores e não passa muito disto", conclui o diretor-desportivo.

"Temos cinco por cento de hipóteses"

A vida do Paredes está a correr bem no Campeonato de Portugal (é terceiro na Série C), mas o cenário no sábado é completamente diferente. Luís Cunha está ciente da missão hercúlea dos paredenses, algo que não o impede de se agarrar às probabilidades. "Temos uns cinco por cento de hipóteses. Não é impossível fazermos uma surpresa", comenta.

Paredes e Benfica só se defrontaram por uma vez na história: foi a 4 de maio de 1985, em Penafiel, casa emprestada do Paredes, nos quartos de final da prova-rainha e as águias venceram por 3-0, golos de Manniche, Wando e Nené, todos na primeira parte. "Eu tinha 15 anos e estava lá. O Paredes jogava nas Laranjeiras, no centro da cidade, e mudou-se para Penafiel, para poder ter mais gente nas bancadas. Foi um dia de muita festa", recorda.