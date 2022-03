Pako e a final cada vez mais perto: "Já fizemos história"

Pako Ayestaran, treinador do Tondela durante o jogo da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, Tondela vs Mafra, disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela, 3 de março de 2022. PAULO NOVAIS/LUSA

Declarações do treinador do Tondela, no final do encontro com o Mafra (3-0)

Jogo e vitória: "Continuo a pensar que a decisão fica adiada para a segunda mão. Já vimos coisas mais surreais. Entrámos muito bem. A equipa vinha fazendo as coisas bem, apesar dos maus resultados. Fomos capazes de entrar bem, de marcar o primeiro golo. É uma vitória que nos satisfaz."

Mudanças: "Há diferentes tipos de plantéis. No Tondela não são só 12, 13 jogadores que fazem a diferença. Há equilíbrio nas posições, com jogadores muito perto uns dos outros. Permite-nos trocar. Não há jogadores que sejam do onze e outros não."

Início forte: "Babacar Niasse e a linha defensiva começaram muito bem, para que a bola saísse bem da primeira fase. Depois, entrámos com algum nervosismo, também por culpa dos adeptos, que têm de transmitir sensações positivas."

Já se sente na final? "Já fizemos história, ao chegar à meia-final. Queremos mais. Agora temos de pensar no próximo jogo, contra o Belenenses."