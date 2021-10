Paços de Ferreira confirma favoritismo e elimina Águias de Moradal

Paços de Ferreira vence no Estreito e está na quarta eliminatória da Taça de Portugal

O Paços de Ferreira confirmou hoje o favoritismo e assegurou a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer por 3-0 no estádio do Águias de Moradal, da distrital de Castelo Branco.

O domínio do Paços de Ferreira viria a dar frutos à passagem dos 31 minutos, num remate de fora de área de Uilton, capitão de equipa comandada por Jorge Simão.

No segundo tempo a toada de jogo manteve-se com a equipa da distrital a lutar enquanto teve forças, e com o Paços de Ferreira a materializar o seu ascendente aos 67 e 90 minutos de jogo, com Flávio Ramos e João Pedro a estabelecerem o resultado final.

Jogo no Campo de Jogos do Ventoso, no Estreito (Oleiros).

Águias de Moradal - Paços de Ferreira, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Uilton, 31 minutos,

0-2, Flávio Ramos, 67.

0-3, João Pedro, 90.

Águias de Moradal: Alberto Coli, Stephane Idiata, Pedro Buaró (Dani Gomes, 73), Bruno Taborda (Rogério Obedi, 57), Madiu Djaló (Luís Figo, 73), Kiko Viegas, Robinho, Leonel Carvalho (Delvany, 83), Quim Marques (cap), David Sousa e Edi (Walter Gomes, 83).

(Suplentes: Rui Valente, Luís Figo, Dani Gomes, Walter Gomes, Delvany, Rogério Obedi).

Treinador: João Mateus.

- Paços de Ferreira: Igor Vekic, Nuno Lima, Abbas Ibrahim (Pio, 81), Uilton (cap) (Hélder Ferreira,81) Juan Delgado (Luíz Carlos, 81), Matchoi, Bastos, Jorge Silva, Rui Pires, Flávio Ramos e João Pedro.

(Suplentes: Jeimes, Marco Baixinho, Antunes, Hélder Ferreira, Denilson, Luíz Carlos, Pio).

Treinador: Jorge Simão.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuno Lima (25), Madiu Djaló (34), Stephane Idiata (47), Bastos (74) e Igor Vekic (76).

Assistência: Cerca de 500 espectadores.