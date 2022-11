Os horários dos jogos dos "oitavos" da Taça, todos com transmissão televisiva

Federação Portuguesa de Futebol revelou esta terça-feira o calendário.

Os encontros dos oitavos de final da Taça de Portugal já têm dia e hora. A Federação Portuguesa de Futebol revelou esta terça-feira a calendarização, com a particularidade de todos eles terem transmissão televisiva.

O encontro entre Leixões e Famalicão abre as hostilidades no dia 10 de janeiro, numa fase da prova que encerra com o V. Setúbal-Casa Pia, a 12 do mesmo mês.

Confira o programa de jogos:

Dia 10 de janeiro (terça-feira)

Leixões-Famalicão, 18h45, SportTV

Varzim-Benfica, 20h45, RTP

Dia 11 de janeiro (quarta-feira)

Lank Vilaverdense-B SAD, 14h00, Canal 11

Nacional-Rabo de Peixe, 17h30, Canal 11

Braga-V. Guimarães, 18h45, SportTV

Académico de Viseu Viseu-Beira Mar, 20h15, Canal 11

FC Porto-Arouca, 20h45, RTP

Dia 12 de janeiro (quinta-feira)

V. Setúbal-Casa Pia, 19h45, Canal 11