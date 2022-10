Os Belenenses seguem em frente na Taça de Portugal com reviravolta

Redação com Lusa

Os homens do Restelo venceram o Torreense, um emblema que não defrontavam desde 1975.

Os Belenenses, da Liga 3, afastaram este sábado da Taça de Portugal o Torreense, da II Liga, ao vencerem em casa por 3-1, com reviravolta, em encontro com história, da segunda eliminatória da prova.

Os dois conjuntos não se defrontavam desde 1975 e lutaram em 1955/56, na altura ainda no Campo das Salésias, a antiga morada d'Os Belenenses, por um lugar na final da Taça, então com vitória para o emblema de Torres Vedras (3-2).

As boas memórias do conjunto do Oeste pareciam reeditar-se logo nos instantes iniciais, aos dois minutos, altura em que o conjunto visitante se colocou na frente, por João Vieira, que surgiu oportuno a aproveitar uma tentativa de corte mal direcionada de Fred Martins.

O mesmo João Vieira esteve perto de bisar, aos 22 minutos, numa dupla oportunidade na qual atirou ao travessão e permitiu a defesa do guardião Dani, na recarga. Seguiu-se, então, a reação d'Os Belenenses, liderada pelo irreverente Clé.

O cabo-verdiano viu um golo ser-lhe invalidado, mas atirou mesmo a contar sobre o intervalo (45 minutos), projetando a equipa da casa para uma grande segunda parte, na qual passou para a frente aos 77, num remate de meia distância de Xavi Fernandes, e confirmou o triunfo aos 89, com o bis de Clé.