Onze troféus para cada lado: aos finalistas da Taça não falta experiência

Perfeito equilíbrio nas contas das Taças erguidas pelos protagonistas, por vários emblemas.

A tradição do Benfica na Taça de Portugal é claramente mais vincada do que a do Braga, no entanto, quando se olha para o percurso dos atletas que integram os respetivos plantéis o que se encontra é um registo de perfeito equilíbrio, com onze taças conquistadas em cada lado e uma particularidade: as duas que Rafa tem no currículo repartem-se entre os finalistas desta noite.

Além dele, também Jardel e André Almeida conquistaram duas vezes o troféu; Grimaldo, Cervi, Pizzi, Samaris e Otamendi (este pelo FC Porto) ergueram-no por uma vez. Se somarmos as ocasiões em que os jogadores do Braga levantaram o caneco, a soma dá também onze, com Rolando em destaque. O central, ausente no encontro desta noite, devido a lesão, venceu por três vezes a final da Taça de Portugal, sempre com a camisola do FC Porto. André Horta (Benfica), Gaitán (Benfica), Castro (FC Porto), Ricardo Esgaio (Sporting), Borja (Sporting), Matheus, Rui Fonte e Tiago Sá (estes pelo Braga) completam a lista dos que, na Pedreira, têm histórias de finais felizes para contar. No caso do trio que festejou no Minho, tinha Paulo Fonseca no comando técnico.

Nesta edição da prova, o Braga fez o caminho para a final de Coimbra ao eliminar Trofense (1-2), Olímpico do Montijo (0-7), Torreense (5-0), Santa Clara (2-1) e FC Porto (1-1 e 2-3). Quanto à equipa de Jorge Jesus, ultrapassou Paredes (0-1), Vilafranquense (5-0), Club Football Estrela (0-4), Belenenses (3-0) e Estoril (1-3 e 2-0).-marco gonçalves