Oliveira do Hospital elimina Estrela da Amadora da Taça de Portugal nos penáltis

Fotografia: Oliveira do Hospital

A festa do Oliveira do Hospital

Redação com Lusa

O Oliveira do Hospital, da Liga 3, eliminou este sábado o Estrela da Amadora, da II Liga, ao vencer por 4-1 no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.

Patrick (66 minutos) inaugurou o marcador o conjunto do terceiro escalão, a jogar na casa emprestada de Tábua, mas o conjunto secundário ainda logrou forçar o prolongamento, com um tento de Diogo Salomão (90+3).

Depois de 30 minutos sem novidades, André Fontes, Wilson, Yaya Bamba e António Alves marcaram para os locais no desempate por penáltis, enquanto Mário Balbúrdia foi o único a acertar nos visitantes, após a defesa de Verdade ao remate de Diogo Salomão e a falha de Latyr Fall, que atirou por cima da barra.

A equipa da casa fez o primeiro remate ao primeiro minuto, com Daffe a colocar a bola nas mãos de António Filipe e, a partir daqui, a formação de Nuno Pedro protagonizou ao longo da primeira parte (21, 26 e 38) outras tentativas de golo, sem sucesso.

O Estrela da Amadora, da II Liga, também ameaçou inaugurar o marcador (7, 10, 19, 33 e 44), mas sem apresentar grande perigo junto da baliza de Verdade, com remates por alto ou para as mãos do guarda-redes.

O Estrela da Amadora entrou na segunda parte a pressionar mais e a conseguir momentos de perigo (50 e 68 minutos), com a bola a passar perto da baliza de Verdade.

A equipa da casa tentou responder e Sandio (65 minutos) rematou de fora da área, com António Filipe a desviar para cima da barra, para, no minuto seguinte, na sequência do canto, Patrick inaugurar o marcador de cabeça.

O jogo ganhou dinâmica e velocidade, com o Estrela da Amadora a tentar a reação, com um forte remate (80 minutos) à barra e o Oliveira do Hospital a tentar aumentar a vantagem.

Nos minutos de compensação (90+3), Diogo Salomão, que entrou na segunda parte, marcou o golo do empate e levou o jogo a prolongamento.

O tempo extra ficou marcado pela expulsão de Rui Correia, logo aos 94, por acumulação de amarelos, deixando o Estrela da Amadora reduzido a 10 unidades, mas o marcador não sofreu alterações e o jogo foi mesmo decidido na lotaria.