Olhanense recordou passagem de Ukra por Olhão: "São estes tesouros que herdamos"

Avançado do Rio Ave foi homenageado pelo clube do Campeonato de Portugal.

Ukra, avançado de 33 anos, que esta temporada representa o Rio Ave, foi alvo de uma singela homenagem pelo Olhanense, no encontro da Taça de Portugal em Vila do Conde, como forma de agradecimento pelos dois anos (2008/09 e 2009/10) que passou no clube.

Os dirigentes algarvios ofereceram ao avançado uma camisola dos Rubro-Negros com o número 17. Nas redes sociais, Ukra mostrou não ter ficado indiferente a tal homenagem, agradecendo o gesto.

"O gesto que o Olhanense teve para comigo na ocasião do jogo Rio Ave-Olhanense deixou-me sensibilizado e emocionado. São estes tesouros que herdamos do futebol para a vida. Saber que, a minha passagem naquele clube e naquela cidade, no início da minha carreira profissional, deixou uma marca positiva e bonita deixa-me feliz e realizado. Nada acontece por acaso. Trago-os no coração. Obrigado Olhanense", frisou.