"O Taira que sai do Sporting é diferente daquele do Casa Pia"

Por ter feito formação no Sporting, o médio Afonso Taira assume que este jogo da Taça de Portugal, mas sem a nostalgia do início de carreira

Afonso Taira reencontra esta quarta-feira, com a camisola do Casa Pia, o Sporting, clube no qual fez formação. O médio-defensivo, de 29 anos, assume que o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal é especial, mas sem a nostalgia do início de carreira. "As coisas são diferentes com o passar dos anos. O jogador sou hoje é mais ditado pelo meu trajeto enquanto profissional do que pelo meu trajeto na formação. Estou grato Sporting por me ter ajudado a crescer enquanto jogador e por ter apostado em mim, mas já não sinto a mesma nostalgia neste jogo", conta, em conversa com O JOGO.

O trinco casapiano partilha o que mudou desde que saiu dos leões. "O Taira que sai do Sporting é diferente daquele que agora está no Casa Pia. Nessa altura, estava mais habituado a um certo ritmo de jogo, a uma diferente exigência com e sem bola. Depois, a diferença para o futebol profissional é abismal, mesmo tendo estado numa das melhores escolas de formação do mundo. Mas todas as exigências dos últimos anos fizeram de mim um jogador mais confiante, que abana muito menos com os erros e nas situações adversas", realçou.

Depois de sair da formação do Sporting, Afonso Taira passou por Espanha, Israel e Roménia e ainda passou pela Liga Bwin, ao serviço do Estoril e Belenenses. Todo este trajeto, faz do camisola 27 casapiano um dos mais experientes do plantel e também um dos que mais vezes defrontou o Sporting. "É difícil transmitir a experiência por palavras, penso que a melhor forma é fazê-lo através da postura dentro de campo. Contra adversários mais fortes e no qual a competitividade é maior, a tranquilidade leva a melhores decisões", defendeu.

"Maior prémio seria ultrapassar a eliminatória"

Questionado sobre se havia algum prémio no plantel caso eliminassem o Sporting, Afonso Taira foi perentório. "Maior prémio seria ultrapassar a eliminatória. Andamos muito focados no campeonato e jogar este tipo de jogos também é um prémio", apontou o médio casapiano, que vê os colegas confiantes para este encontro da Taça de Portugal: "Estamos motivados e não tem só a ver com a diferença de competições. Costuma-se dizer que isto é a jogo a jogo, mas na Taça é mesmo assim. É só um jogo e são 90 minutos encarados de forma diferente."

Afonso Taira mudou-se no verão do Belenenses para o Casa Pia. O médio-defensivo já realizou 14 jogos com a camisola casapiana.